Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 22 июля отметился снижением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,48%, до 2 808,25 пункта, индекс РТС также снижался на 0,48% - до 1 129,44 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,877 рубля.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 813,43 пункта (-0,3%), индекс РТС составлял 1 131,52 пункта (-0,3%). Курс китайской валюты незначительно снижался и составлял 10,85 рубля (-0,7 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась он торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.