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В России число заявлений в колледжи по сравнению с 2024 годом увеличилось на 800 тыс.
22 июля 2025 / 11:46
В России число заявлений в колледжи по сравнению с 2024 годом увеличилось на 800 тыс.
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В России число заявлений от абитуриентов на обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году выросло на 800 тыс. по сравнению с годом ранее. Об этом информировали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. На сегодняшний день количество поданных заявлений выросло на 800 тыс., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным - к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих", - привели в сообщении слова вице-премьера.

Уточняется, что наибольшее количество заявлений на бюджетные места подано в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Пермском краях, Тюменской, Московской и Новосибирской областях, в Башкирии.

"Уже третий год прием в колледжи составляет 1,2 млн человек, при этом 6 лет назад был - 990 тыс. человек. Так, сегодня контингент в СПО составляет 3,85 млн студентов", - следует из сообщения.

По данным аппарата Чернышенко, наибольшей популярностью пользуются направления подготовки "Информационные системы и программирование" (136 тыс.), "Сестринское дело" (104 тыс.), "Юриспруденция" (80 тыс.), "Туризм и гостеприимство" (58 тыс.), "Лечебное дело" (55 тыс.). 

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