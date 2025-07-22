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Политика
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 13:45
США окончательно выходят из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, поскольку организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

До настоящего времени США являлись наблюдателями в этой международной организации.

ЮНЕСКО - учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Цели ЮНЕСКО - содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе ООН. Организация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира располагается в Париже (Франция). В настоящее время в организации насчитывается 193 государства-члена.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает (…) вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", - сказала представительница Белого дома в комментарии газете New York Post.

США вступили в ЮНЕСКО в 1946 году, в 1985 году покинули ее, обвинив в антиамериканизме и расточительстве, в 2003 году членство было возобновлено.

В период первого президентства Трампа 12 октября 2017 года США вновь заявили о выходе из ЮНЕСКО. США обвинили ее в "антиизраильской предвзятости" и заявили о необходимости глобального реформирования этой структуры.

Очередной кризис в отношениях США и ЮНЕСКО возник еще в 2011 году, когда Вашингтон прекратил ее финансирование, выразив несогласие с решением принять в организацию Палестину, не являющуюся государством - членом ООН (взнос США составлял порядка 22% бюджета - $70-80 млн в год). После чего, согласно уставу, США были лишены права голоса, однако до октября 2017 года остались членом руководящего органа - Исполнительного совета.

Решение о выходе вступило в силу 31 декабря 2018 года. После этой даты США продолжали участие в работе организации в качестве государства-наблюдателя.

 

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