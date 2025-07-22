Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно

Лидеры США, России и Китая могут провести трехсторонний саммит в Пекине в ходе мероприятий, приуроченных к 80-летию победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в КНР.

По данным издания, на 3 сентября запланирован военный парад на площади Тяньаньмэнь, где должны присутствовать китайский и российский лидеры.

Между тем в прошлом месяце касаясь своего телефонного разговора с китайским лидером, Трамп в соцсети Truth написал: «В ходе разговора председатель Си любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью. Как президенты двух великих стран, мы оба с нетерпением ждём этого». Трамп добавил, что позднее сообщит о сроках и месте проведения встречи с лидером КНР.

Владимир Путин уже подтвердил свое участие в мероприятиях в Пекине в начале сентября. Его переговоры с Си Цзиньпином намечены на 2 сентября, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в этом месяце агентство Bloomberg сообщало, что Трамп может посетить КНР в октябре или ноябре. Визит может быть увязан с запланированным с 31 октября по 1 ноября саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, либо саммитом АСЕАН, который пройдет с 3 по 5 ноября.

Однако визита Трампа в Китай в рабочем графике американского президента пока нет, отметила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Между тем трехсторонний саммит может стать крупнейшим событием международной жизни. «Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности»,- цитирует The Times китайского политолога Цзинь Цаньжуна.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что перспективы такого саммита «определяются масштабами, величиной и значением самих участников встречи большой тройки. Это лидеры ведущих государств современного мира, взаимодействие между которыми определяет мировую политику. Отсюда и значение возможной встречи. Но здесь не следует забывать, что это только возможность. Возможность, по поводу которой уже возникают самые различные предположения. Особенно значимым стимулом для предположений по поводу возможной встречи лидеров трех стран является то, что время этой встречи совпадает с истечением того ультиматума, который Трамп предъявил российскому руководству по украинскому вопросу. Было сказано - 50 дней и начало сентября, на которые запланированы торжественные мероприятия в Пекине. Оно как раз и совпадает с истечением ультиматума. И это создает основания для предположений о том, что такая встреча может состояться просто потому, что для нее возникнут новые предпосылки. Кроме того, не надо забывать, что очень важной частью мировой политики является продолжающееся соперничество Трампа с Китаем. Соперничество, которое проявляется, прежде всего, в войне пошлин. И здесь также, в зависимости от того, как развивается и будет развиваться торгово-экономическое противоборство между США и Китаем, будет зависеть возможность встречи между тремя лидерами. Но есть один момент, который, ставит под вопрос возможность этой встречи. Это личность Трамп. Он себя мыслит в исключительных категориях. Он самый, самый, самый. И возможность себя проявлять, таким образом, возникает, как правило, только в двухсторонних встречах. А при трехстороннем контакте, особенно, когда две стороны, а именно лидеры России и Китая обнаруживают повышенное тяготение друг к другу, возникает перспектива коалиции. Двое против одного Трампа. Такого рода ситуация для Трампа вряд ли будет приемлема. Поэтому полностью не исключая возможность встречи большой тройки в Пекине, можно предположить, что, если такая встреча произойдет, это будет не встреча тройки, а это будет ряд двухсторонних встреч. Условно Путин-Трамп, Трамп-Си Цзиньпин, и конечно же обязательно будет встреча и переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином».

В этой связи эксперт считает, что «в настоящее время возможности для такой конфигурации, как Ялта 2.0, предпосылки пока не сложились. Возможно, к сентябрю таких возможностей появится больше, а возможно, и меньше».