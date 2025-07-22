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Число погибших при крушении самолета ВВС Бангладеш в Дакке достигло 27
22 июля 2025 / 11:58
Число погибших при крушении самолета ВВС Бангладеш в Дакке достигло 27
© AP Photo/ Ahadul Karim Khan/ТАСС

В результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке погибли 27 человек. Об этом информировал представитель Минздрава страны Сайедур Рахман в ходе брифинга.

По его данным, "в числе погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница".

Отмечается, что для идентификации некоторых погибших требуется проведение ДНК-теста. В медучреждения с ожогами разной степени тяжести доставлены свыше 170 человек. "Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов оценивается как крайне тяжелое", - указал Рахман.

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