Исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Юрия Иваненко

Обязанности председателя Верховного суда России будет исполнять Юрий Иваненко, сообщает ТАСС.

"Постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась 22 июля в возрасте 71 года после тяжелой болезни. Верховный суд она возглавила 17 апреля прошлого года после смерти Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.