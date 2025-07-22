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Политика
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
22 июля 2025 / 14:24
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук

Распространение демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года было "преступлением века" и создало серьезную угрозу для США. Об этом заявил 21 июля американский президент Дональд Трамп.

Однако бывшему президенту Бараку Обама ничего не грозит, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Как Трамп написал на своей странице в Truth Соц. сети, 44-й президент США Барак "Обама сам сфабриковал эти домыслы о России". "Нечистая на руку Хиллари, сонный Джо и многие другие участвовали в этом преступлении века!" - добавил Трамп, имея в виду бывшую первую леди и госсекретаря Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на президентских выборах 2016 года, и 46-го американского лидера Джо Байдена. Трамп добавил, что этому есть "неопровержимые доказательства". По его словам, демократы своими действиями создали "серьезную угрозу" для США.

Трамп в последние дни неоднократно ссылался на опубликованный 18 июля отчет, подготовленный аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард. Согласно отчету, администрация демократа Обамы после победы республиканца Трампа на президентских выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано с тем, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. Как она уточнила, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Габбард заверила, что все причастные к фабрикации будут установлены и привлечены к ответственности.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает в этой связи, что «никаких перспектив суда над Обамой нет, он пользуется иммунитетом, как бывший президент США. Не говоря уже о том, что среди федеральных судей имеется немало сторонников Демократической партии. И уж тем более, никто перед Россией за такие лживые обвинения не извинится. Надо понимать, что американское общество расколото, и половина всех американцев считает, что эти люди - герои на самом деле, и они считают себя борцами против кровавого Кремля и его агента Дональда Трампа.  Такие мнения широко распространены, в том числе и в Вашингтонском болоте.  Поэтому ждать извинений перед Москвой не стоит, и никто, никогда не будет извиняться перед нами».  

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