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Экстремальная жара на планете усиливается
22 июля 2025 / 12:27
Экстремальная жара на планете усиливается
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС

За последние три десятка лет количество экстремально жарких дней в году существенно выросло, что требует неотложных мер по борьбе с ростом температуры и влажности. Соответствующая точка зрения изложена в результатах исследования, проведенного австралийскими учеными во взаимодействии с коллегами из 18 других стран и опубликованном в научном издании "Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов".

Согласно материалам исследования, среднегодовое число экстремально жарких дней выросло с 12 в 1990-2006 годах до 19,3 в 2007-2023 годах. При этом наибольший рост зафиксирован в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии. Исследователи для точной оценки опасности экстремальной жары впервые учитывали не только данные о температуре воздуха, но и показатели влажности, интенсивности солнечного излучения, скорости и направления ветра.

Отмечается, что периоды аномально высокой температуры вызывают не только тепловые удары и сердечные заболевания, но и имеют косвенные последствия, в том числе психические расстройства и риски для беременных.

Ученые предложили комплексный подход, нацеленный на снижение вреда для здоровья и экономики в условиях роста числа экстремально жарких дней. Он предполагает международное сотрудничество для обмена информацией и ресурсами, разработку национальных стратегий адаптации и предупреждения, координацию действий между государственными учреждениями и научными организациями, активное вовлечение местных сообществ в мероприятия по минимизации рисков, повышение осведомленности граждан, а также индивидуальные меры защиты. 

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