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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР
22 июля 2025 / 12:46
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
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