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Российские ВС освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР
22 июля 2025 / 12:46
Российские ВС освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР
© Александр Река/ ТАСС

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр". 

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