Российские ВС освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".