В России стартовали продажи новой модели "Москвич-8" по цене от 2,98 млн руб. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале автозавода "Москвич".

"Наш новый флагман "Москвич-8" уже в продаже! Цена - от 2,98 млн руб.", - следует из сообщения.

Отмечается, что новинка в скором будущем будет доступна в дилерских центрах "Москвич".

Машина представляет собой семиместный кроссовер. Авто получило двигатель мощностью 174 лошадиных сил и роботизированную семиступенчатую коробку передач. Это четвертая модель в линейке "Москвича".

На сегодняшний день в России также производятся кроссовер "Москвич-3" и его электрическая версия "Москвич-3е", а также бензиновый кроссовер "Москвич-6". Вместе с тем в апреле производитель анонсировал выпуск несколько сотен кроссоверов "Москвич-5". Решение о выходе в серию этой модели будет принято по итогам тестов в реальных условиях, указывал автозавод.