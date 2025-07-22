В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Карой

В большом ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 завершилась церемония прощания с заслуженным деятелем искусств РФ кинорежиссером, сценаристом Юрием Карой, сообщает ТАСС.

Проститься с мастером прибыли его друзья, коллеги и выпускники. Проводить в последний путь деятеля пришли также народный артист РФ Виктор Раков, актриса театра и кино Ирина Чериченко и другие.

На прощании были зачитаны соболезнования президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и мэра города Москвы Сергея Собянина.

Юрий Кара скончался в ночь на 17 июля на 71-м году жизни. Смерть наступила в результате обширного инфаркта.

Кара родился в 1954 году, в 1982 году поступил во ВГИК. Первый успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). В 1988 году Кара представил драму "Воры в законе" по мотивам новелл Фазиля Искандера.

В 1991 году начал работу над экранизацией романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" с Виктором Раковым и Анастасий Вертинской в главных ролях. Кроме того, снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2009), сериал "Звезда эпохи" (2005). Последней его работой стала биографическая драма "Главный" об основоположнике отечественной космонавтики Сергее Королеве (2015). Большинство кинокартин он снял по собственным сценариям.

Кара также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, возглавлял мастерскую кинорежиссуры.