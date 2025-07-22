Следующий раунд переговоров России и Украины намечен на эту неделю

Очередной, третий, раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом запланирован на эту неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Надеемся, что переговоры будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам", - отметил он.

Ранее украинская сторона сообщила о своем предложении провести новый раунд переговоров на этой неделе. По информации источника ТАСС, контакты пройдут 24-25 июля, и их площадкой останется Стамбул.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также согласовали обмен тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.