Число погибших в результате наводнений в Южной Корее увеличилось до 19

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в Республике Корея увеличилось до 19 человек. Судьба еще девяти остается неизвестной, информировали в министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что в пострадавших районах ведутся восстановительные работы. В результате ударов стихии, пик которых пришелся на 16-20 июля, получили повреждения порядка 7 тыс. зданий. Свыше 14 тыс. человек были эвакуированы, из них 2,5 тыс. все еще не могут вернуться в свои дома.

В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил признать наиболее пострадавшие от ливней регионы страны особыми зонами бедствия. Это позволит мобилизовать дополнительные ресурсы для устранения последствий наводнений и оказания помощи населению.

Статус особых зон бедствия предполагает оперативное оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот.