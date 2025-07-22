Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2025 / 16:21
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.3274
EUR
22/07
91.5138
Новости часа
Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Москва
22 июля 2025 / 16:21
Котировки
USD
22/07
78.3274
0.0000
EUR
22/07
91.5138
0.0000
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
22 июля 2025 / 14:24
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
22 июля 2025 / 14:14
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 13:45
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Многополярный мир
Общество
Число погибших в результате наводнений в Южной Корее увеличилось до 19
22 июля 2025 / 13:44
Число погибших в результате наводнений в Южной Корее увеличилось до 19
© ТАСС/ Reuters/ PARK JIN DONG/ТАСС

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в Республике Корея увеличилось до 19 человек. Судьба еще девяти остается неизвестной, информировали в министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что в пострадавших районах ведутся восстановительные работы. В результате ударов стихии, пик которых пришелся на 16-20 июля, получили повреждения порядка 7 тыс. зданий. Свыше 14 тыс. человек были эвакуированы, из них 2,5 тыс. все еще не могут вернуться в свои дома.

В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил признать наиболее пострадавшие от ливней регионы страны особыми зонами бедствия. Это позволит мобилизовать дополнительные ресурсы для устранения последствий наводнений и оказания помощи населению.

Статус особых зон бедствия предполагает оперативное оказание пострадавшим регионам финансовой помощи из бюджета, предоставление пособий и льгот. 

Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
14:27
Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО
14:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 259 дронов ВСУ
13:58
Лукашенко призвал белорусских нефтяников "не раскачиваться, а бурить"
13:44
Число погибших в результате наводнений в Южной Корее увеличилось до 19
13:30
Следующий раунд переговоров России и Украины намечен на эту неделю
13:17
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Карой
12:59
В России открылись продажи новой модели "Москвич-8"
12:46
Российские ВС освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР
12:27
Экстремальная жара на планете усиливается
12:15
Исполнение обязанностей председателя Верховного суда возложено на Юрия Иваненко
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения