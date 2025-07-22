Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к отечественным нефтяникам с призывом "не раскачиваться, а бурить и бурить", передает агентство БелТА.

"Я точно знаю, здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий!" - отметил он в ходе совещания по вопросам добычи углеводородного сырья.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет и не может быть неважных отраслей. "Собственная нефтедобыча - это не только одно из значимых звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - указал он.

Белорусский лидер подчеркнул важность развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. "Это не только нефть и газ. Это и другие наши минеральные запасы", - акцентировал он. "В текущем году планируется выйти на добычу 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?" - обратился президент к присутствующим.

согласно данным агентства БелТА, с развитием методов сейсморазведки и усовершенствованием системы разработки на действующих месторождениях с 2015 года ежегодное бурение скважин в Белоруссии увеличено в 2,5 раза. В 2024 году пройдено 285 тыс. м. Это обеспечило положительную динамику добычи - рост в среднем на 20 тыс. тонн в год.