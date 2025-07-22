Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 259 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 259 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", - указали в российском оборонном ведомстве. Уточняется, что также уничтожено 259 беспилотников самолетного типа.