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Политика
Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 14:27
Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, так как организация продвигает инициативы, которые не отвечают американским интересам. С соответствующим заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", - приводит ее слова газета New York Post.

Келли отметила, что администрация Трампа внимательно следит за тем, чтобы "членство страны во всех международных организациях соответствовало национальным интересам". Кроме того, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использовала свой Исполнительный совет для продвижения "антиизраильских инициатив", в том числе включая "еврейские святыни в список "палестинского всемирного наследия", а также "осудила войну еврейского государства против радикального палестинского движения ХАМАС", указала она.

Вместе с тем заместитель пресс-секретаря обвинила организацию в "прокитайских" взглядах, обратив внимание, что заместителем гендиректора ЮНЕСКО является гражданин Китая Син Цюй, что означает, что якобы "Китай использовал свое влияние в ЮНЕСКО, чтобы продвигать глобальные стандарты, отвечающие интересам Пекина".

США выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация" ЮНЕСКО и "неразумное расходование" ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации. В 2023 году США вернулись в организацию. 

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