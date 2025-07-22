Кремль назвал тему российско-украинских переговоров в Стамбуле

Основной темой третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной станут переданные сторонами друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, безусловно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - сказал он в ходе брифинга.

Второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также согласовали обмен тяжело раненными военнопленными и телами погибших.