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Политика
Кремль назвал тему российско-украинских переговоров в Стамбуле
22 июля 2025 / 14:47
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Основной темой третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной станут переданные сторонами друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, безусловно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - сказал он в ходе брифинга.
Второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также согласовали обмен тяжело раненными военнопленными и телами погибших.
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