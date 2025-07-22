Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 180 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 180 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 130 человек, в результате действий группировок "Запад" - свыше 210, "Юг" - до 215, "Центр" - до 365, на направлении "Восток" - свыше 195 и "Днепр" - до 65 военнослужащих соответственно.