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В Подмосковье назвали самые популярные имена для новорожденных
22 июля 2025 / 15:16
В Подмосковье назвали самые популярные имена для новорожденных
© Гавриил Григоров/ ТАСС

В Подмосковье в период с 1 июня по 16 июля текущего года наиболее частыми именами для новорожденных стали Михаил и София. Об этом информировали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"В числе самых популярных имен для мальчиков уверенно лидируют такие имена, как Михаил, Александр, Иван, Максим и Артем. Что касается девочек, то в этом сезоне в списке фаворитов оказались имена София, Мария, Анна, Ева и Василиса", - указали в пресс-службе.

Вместе с тем в нынешнем сезоне родители давали и редкие имена детям. Среди мальчиков встречаются имена Викторин, Ермак, Корней, Ратибор и Север, а среди девочек - Алесия, Евелина, Нинель, Розалия и Ширина.

В Подмосковье процесс регистрации новорожденного производится прямо в медучреждении, что существенно упрощает процедуру оформления всех необходимых документов. 

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