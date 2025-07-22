AstraZeneca намерена инвестировать $50 млрд в экономику США

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена инвестировать в экономику Соединенных Штатов $50 млрд к 2030 году. Об этом сказано в официальном заявлении, размещенном на сайте корпорации.

"AstraZeneca объявляет о планах инвестировать в США $50 млрд к 2030 году. Эти инвестиции, основанные на американском лидерстве в производстве лекарств и инновационной деятельности в сфере фармацевтики, предполагается, помогут создать тысячи новых рабочих мест по всей стране", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основная часть инвестиций придется на строительство завода по производству лекарственных препаратов в штате Вирджиния. При этом доля США в корпоративной выручке вырастет с 42% до 50% к 2030 году.

По информации газеты Financial Times, AstraZeneca приняла решение о многомиллиардных инвестициях в США в попытке уйти от запретительных американских пошлин на импорт фармацевтической продукции, о которых заявляет администрация президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе американский лидер заявил о том, что Вашингтон может применить новые таможенные пошлины на фармацевтику до конца месяца. Ранее он обращал внимание, что у производителей будет год на перенос производства в США, в противном случае тарифная ставка на их продукцию может составить до 200%.