Кремль не ждет "прорывов из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле

Российская сторона не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" в ходе прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших - это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, разумеется, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также отметил, что Россия намерена и дальше добиваться реализации своих интересов и выполнить те задачи, которые ставились изначально.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций намечена на 23 июля и состоится в Турции.