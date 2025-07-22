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Президент РФ поздравил сборную команду школьников по математической олимпиаде
22 июля 2025 / 15:58
Президент РФ поздравил сборную команду школьников по математической олимпиаде
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил завоевавшую шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии сборную команду школьников, подчеркнув, что в условиях напряженного противостояния они продемонстрировали командную сплоченность и нацеленность на победу.

"Поздравляю вас с отличным выступлением на 66-й Международной математической олимпиаде в дистанционном формате, в которой принимали участие школьники из 100 стран мира. В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы", - следует из текста послания, размещенного на сайте Кремля.

Путин отметил, что этот успех вместе с победителями разделяют учителя, тренеры, родители и друзья, и пожелал ребятам новых достижений.

Международная математическая олимпиада - наиболее престижный из всех международных интеллектуальных турниров среди старшеклассников. В 2024 году сборная команда России завоевала четыре золотые и две серебряные медали. В 2025 году олимпиада состоялась в Саншайн-Косте в Австралии, где сборная команда школьников РФ взяла пять золотых и одну серебряную награду. 

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