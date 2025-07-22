Орешкин опроверг блокировку в России иностранных мессенджеров

В России не планируются блокировки иностранных мессенджеров, речь идет о соответствии российским требованиям. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Существуют определенные требования с точки зрения регистрации, предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных ресурсов. Те сервисы, будь то нероссийские или российские, если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет. Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, поскольку это повлечет за собой негативные последствия", - отметил он, отвечая на вопрос, не рассматривают ли власти блокировку иностранных мессенджеров.

В этой связи задача, прежде всего, заключается в том, чтобы развивать собственные сервисы, чтобы всегда был действенный инструмент, указал Орешкин. "Вот тут же упомянули мессенджер Max. Смотрите, что там есть, и помогайте своим разработчикам его развивать с тем, чтобы он во многом становился удобнее, чем другие сервисы", - добавил он.