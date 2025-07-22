МИД Польши рекомендовал своим гражданам выехать из России

МИД Польши обратился к гражданам республики с просьбой покинуть территорию Российской Федерации.

"Мы рекомендуем гражданам Польши, пребывающим в России, покинуть ее территорию, если ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться в этой стране", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте польского МИД.

Вместе с тем дипведомство предупредило поляков с российскими паспортами о том, что в России они рассматриваются как граждане РФ со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.

В минувшую пятницу МИД Польши призвал граждан республики не совершать поездки в Россию, в качестве причин значились присутствие Варшавы в списке недружественных стран и ограничение консульского персонала.

Ранее МИД РФ уведомил польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в качестве ответа на решение Варшавы отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. В конце 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский решил закрыть генконсульство РФ в Познани, после чего Москва применила аналогичную меру по отношению к польскому консульству в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в Польше работают посольство РФ с консульским отделом и генконсульство в Гданьске, Польша в России представлена посольством в Москве и генконсульством в Иркутске.