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ГД приняла закон, признающий использование VPN отягчающим обстоятельством
22 июля 2025 / 16:45
ГД приняла закон, признающий использование VPN отягчающим обстоятельством
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Проект закона о признании отягчающим обстоятельством использования VPN-сервисов при совершении преступления прошел третье, окончательное, чтение в Госдуме.

Инициатива была представлена в октябре 2023 года группой депутатов, в первом чтении она была принята в декабре прошлого года, во втором - 17 июля. Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).

Кроме того, УК РФ дополняется статьями 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ) и 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). За такие преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок.

Вместе с тем участие в деятельности по передаче номеров и данных для входа в аккаунты будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ также дополняется статьей 294.1 (незаконное осуществление следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории РФ). В ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет за совершение на территории РФ указанных действий иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ.

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