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Общество
Amu TV: на юге Афганистана запретили продажу детских игрушек
22 июля 2025 / 16:59
© EPA-EFE/ STRINGER/ТАСС
В городе Кандагар на юге Афганистана ввели запрет на продажу детских игрушек. Об этом информировал телеканал Amu TV, ссылаясь на владельцев детских магазинов.
Сообщается, что движение "Талибан" якобы препятствует продаже кукол и детских фигурок. По утверждению предпринимателей, это наносит ущерб их бизнесу.
Некоторое время назад агентство Khaama Press сообщило, что в Афганистане из-за религиозных соображений запретили игру в шахматы. К настоящему времени афганская шахматная федерация закрыта, а все мероприятия, связанные с этим видом спорта, отменены.
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