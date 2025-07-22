Amu TV: на юге Афганистана запретили продажу детских игрушек

В городе Кандагар на юге Афганистана ввели запрет на продажу детских игрушек. Об этом информировал телеканал Amu TV, ссылаясь на владельцев детских магазинов.

Сообщается, что движение "Талибан" якобы препятствует продаже кукол и детских фигурок. По утверждению предпринимателей, это наносит ущерб их бизнесу.

Некоторое время назад агентство Khaama Press сообщило, что в Афганистане из-за религиозных соображений запретили игру в шахматы. К настоящему времени афганская шахматная федерация закрыта, а все мероприятия, связанные с этим видом спорта, отменены.