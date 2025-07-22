Президент Мозамбика намерен посетить Россию с визитом

Новый президент Мозамбика Даниэл Шапу планирует посетить Россию с визитом. Об этом сообщила глава МИД республики Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Она обратила внимание, что сегодня у России и Мозамбика прекрасные отношения на всех уровнях. "Главы наших парламентов встречались в 2025 году и планируют встречу в октябре. Бывший президент принимал участие в саммите Россия - Африка, а новый глава государства, который пришел к власти 15 января, также планирует посетить Россию", - сказала министр.