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Российские синхронистки впервые с 1998 года не выиграли золото ЧМ в группе
22 июля 2025 / 17:45
Российские синхронистки впервые с 1998 года не выиграли золото ЧМ в группе
© Maddie Meyer/ Getty Images

Российским синхронисткам впервые за 27 лет не удалось взять золото мирового первенства по водным видам спорта в групповых упражнениях. Чемпионат мира проходит в Сингапуре и завершится 3 августа.

Россиянки за выступление в технической программе набрали 300,6183 балла и оказались вторыми. Победили представительницы Китая, получившие 307,8001 балла. Третье место у испанских синхронисток (294,8575 балла). В групповых соревнованиях в произвольной программе, которые прошли 20 июля, спортсменки из России участия не принимали.

Первый чемпионат мира с разделением программ на техническую и произвольную прошел в 2007 году, с того момента россиянки неизменно становились победительницами двух видов, в 2022, 2023 и 2024 годах российская команда была отстранена. На мировых первенствах с 1998 года сборная России ни разу не оставалась без золотых медалей в групповых упражнениях.

Нынешняя медаль стала четвертой для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем ЧМ. Ранее синхронист Александр Мальцев одержал победу в технической и произвольной программах, а Майя Дорошко и Татьяна Гайдай выиграли бронзу в технической программе дуэтов.

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