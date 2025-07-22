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Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших мировых производителей пива
22 июля 2025 / 17:57
Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших мировых производителей пива
© Егор Алеев/ ТАСС

Россия по итогам 2024 года вошла в пятерку лидеров по объемам производства пива в мире, оттеснив Германию на шестую позицию. Соответствующие данные приводятся в ежегодном докладе баварской компании BarthHaas, передает ТАСС.

Так, в прошлом году в России произвели 90 млн гектолитров пива, в то время как в Германии более чем на 7 млн гектолитров меньше. Объемы произведенного в России напитка в 2024 году выросли на 7,4 млн гекталитров (почти 9%), что обеспечило львиную долю прироста выпуска в Европе. При этом в Германии произвели на 0,8 млн гекталитров меньше.

На первых четырех строчках расположились Китай, США, Бразилия и Мексика. Китайские пивоварни лидируют со значительным отрывом, на них приходится 18,2% мирового выпуска этой продукции. Вместе с тем из всех континентов ярко выраженный рост продемонстрировала Африка (+6,7%).

Несмотря на ухудшение позиций ФРГ как производителя пива, страна по-прежнему удерживает лидерство по выращенному хмелю. В 2024 году на нее пришелся 41% мирового производства этой сельско-хозяйственной культуры, США заняли второе место с долей в 35%. 

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