Госдума приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях проект закона, который в том числе закрепляет условия получения льгот гражданскими женами погибших бойцов специальной военной операции (СВО).

Инициативу на рассмотрение нижней палаты российского парламента 17 марта внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, первое чтение документ прошел 20 мая.

Закон подразумевает, что на льготы в случае гибели бойца СВО могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. Вместе с тем, согласно нововведениям, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если боец СВО или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими лицами.

Факты совместного проживания и наличия общего хозяйства будут устанавливаться судом. Право на получение льгот будет возникать только после вступления в силу судебного решения.