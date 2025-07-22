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Общество
Число жертв падения самолета ВВС Бангладеш на здание школы достигло 31
22 июля 2025 / 18:31
© AP Photo/ Ahadul Karim Khan/ТАСС
Число погибших в результате падения учебного самолета ВВС Бангладеш на здание школы и колледжа Milestone в столице страны Дакке увеличилось до 31. Соответствующие данные приводит в своем пресс-релизе межведомственная служба по связям с общественностью республики.
Уточняется, что среди погибших - по меньшей мере 25 детей, учившихся в Milestone. Еще 165 человек, получивших ранения, остаются в медучреждениях. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.
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