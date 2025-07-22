В Минцифры исключили вред для пользователей от запрета поиска экстремистских материалов

Поисковые системы не обязаны передавать правоохранителям запросы пользователей в рамках проекта закона о запрете поиска экстремистских материалов, и обычные пользователи не пострадают от этой инициативы. На это обратил внимание глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

"Очень много дискуссий относительно того, что поисковые системы будут передавать запросы в правоохранительные органы. Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью говорить о том, что поисковые системы не имеют обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию. Исключительно в рамках возбужденного уголовного дела, когда имеются конкретные основания для проведения ОРД. В этом смысле никаких рисков не возникает", - пояснил он.

Шадаев отметил, что решение позволит "отбалансировать", предотвратить дальнейшее распространение экстремистских материалов и, с другой стороны, на нынешнем этапе не принимать решения о блокировке "крупных западных платформ". "Речь идет о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно", - заключил министр.