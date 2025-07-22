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Орешкин прогнозирует значительное сокращение населения Китая
22 июля 2025 / 18:57
Орешкин прогнозирует значительное сокращение населения Китая
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Население Китая может заметно уменьшиться и к концу века составить 500-700 миллионов человек. Такое мнение выразил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"В Китае, если посмотреть данные за последнее десятилетие, на самом деле происходит очень серьезная демографическая катастрофа. Если в 2016-2017 годах там рождалось порядка 17 млн детей в год, примерно столько же, сколько сегодня рождается в Индии, то в 2025 году родится всего 8 млн детей. Уровень рождаемости в Китае упал в два раза", - отметил он.

Орешкин считает, что это может отразиться на развитии экономики.

"К концу нынешнего века население Китая будет примерно между 500 и 700 млн человек, то есть более чем в два раза меньше, чем население сейчас", - указал он. 

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