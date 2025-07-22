Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2025 / 20:56
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.3274
EUR
22/07
91.5138
Новости часа
Forsa: работой Мерца недовольны 64% опрошенных граждан ФРГ Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Москва
22 июля 2025 / 20:56
Котировки
USD
22/07
78.3274
0.0000
EUR
22/07
91.5138
0.0000
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
22 июля 2025 / 14:24
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
22 июля 2025 / 14:14
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 13:45
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Президент 23 июля проведет совещание с правительством по "земским" программам
22 июля 2025 / 19:13
Президент 23 июля проведет совещание с правительством по "земским" программам
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин планирует провести 23 июля по видеосвязи совещание с кабинетом министров. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении.

Ожидаются доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко. Вместе с тем "будут рассмотрены текущие вопросы", указали в Кремле.

Глава государства регулярно собирает совещания с членами правительства по наиболее важным вопросам. Последнее такое мероприятие состоялось 2 июля.

Помимо вынесенных в повестку вопросов, как правило, обсуждаются и наиболее актуальные темы. Президент также выступает со вступительным словом по приоритетным вопросам внутренней и внешней политики. 

Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
20:17
Forsa: работой Мерца недовольны 64% опрошенных граждан ФРГ
19:59
Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
19:45
Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от нефти и газа из России
19:32
Лавров назвал нынешнее отношение Европы к России "международным оборзением"
19:13
Президент 23 июля проведет совещание с правительством по "земским" программам
18:57
Орешкин прогнозирует значительное сокращение населения Китая
18:43
В Минцифры исключили вред для пользователей от запрета поиска экстремистских материалов
18:31
Число жертв падения самолета ВВС Бангладеш на здание школы достигло 31
18:14
Госдума приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
17:57
Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших мировых производителей пива
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения