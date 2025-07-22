Президент 23 июля проведет совещание с правительством по "земским" программам

Президент РФ Владимир Путин планирует провести 23 июля по видеосвязи совещание с кабинетом министров. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении.

Ожидаются доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко. Вместе с тем "будут рассмотрены текущие вопросы", указали в Кремле.

Глава государства регулярно собирает совещания с членами правительства по наиболее важным вопросам. Последнее такое мероприятие состоялось 2 июля.

Помимо вынесенных в повестку вопросов, как правило, обсуждаются и наиболее актуальные темы. Президент также выступает со вступительным словом по приоритетным вопросам внутренней и внешней политики.