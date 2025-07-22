Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал нынешнее отношение Европы к России каламбуром о "международном оборзении".

"Сегодня, когда Европа остервенела, они являются частью "международного оборзения" по отношению к России", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Лавров отметил, что не может подобрать других слов в отношении происходящего.

По его словам, власти европейских стран продолжают "заводить" свои народы, при этом внушают им то, что РФ является вечным врагом и экзистенциальной угрозой. Глава российской дипломатии назвал подобное геббельсовской пропагандой. Он обратил внимание на попытки Европы внушить, что Россия вот-вот нападет на нее, именно поэтому "нужно забыть про социальные проблемы, про проблемы в экономике", а также процесс деиндустриализации.

Несмотря на все имеющиеся проблемы, европейские страны продолжают призывать бросать все средства и силы, в том числе налоги, на милитаризацию Европы, указал Лавров. Он назвал происходящее печальным и призвал не забывать уроки истории, которые, на его взгляд, плохо выучили нынешние поколения немцев, французов и других европейских стран.