Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2025 / 20:56
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.3274
EUR
22/07
91.5138
Новости часа
Forsa: работой Мерца недовольны 64% опрошенных граждан ФРГ Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
Москва
22 июля 2025 / 20:56
Котировки
USD
22/07
78.3274
0.0000
EUR
22/07
91.5138
0.0000
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
22 июля 2025 / 14:24
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
22 июля 2025 / 14:14
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 13:45
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Политика
Лавров назвал нынешнее отношение Европы к России "международным оборзением"
22 июля 2025 / 19:32
Лавров назвал нынешнее отношение Европы к России "международным оборзением"
© Виталий Белоусов/ POOL/ ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал нынешнее отношение Европы к России каламбуром о "международном оборзении".

"Сегодня, когда Европа остервенела, они являются частью "международного оборзения" по отношению к России", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш. Лавров отметил, что не может подобрать других слов в отношении происходящего.

По его словам, власти европейских стран продолжают "заводить" свои народы, при этом внушают им то, что РФ является вечным врагом и экзистенциальной угрозой. Глава российской дипломатии назвал подобное геббельсовской пропагандой. Он обратил внимание на попытки Европы внушить, что Россия вот-вот нападет на нее, именно поэтому "нужно забыть про социальные проблемы, про проблемы в экономике", а также процесс деиндустриализации. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы, европейские страны продолжают призывать бросать все средства и силы, в том числе налоги, на милитаризацию Европы, указал Лавров. Он назвал происходящее печальным и призвал не забывать уроки истории, которые, на его взгляд, плохо выучили нынешние поколения немцев, французов и других европейских стран.

Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
20:17
Forsa: работой Мерца недовольны 64% опрошенных граждан ФРГ
19:59
Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
19:45
Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от нефти и газа из России
19:32
Лавров назвал нынешнее отношение Европы к России "международным оборзением"
19:13
Президент 23 июля проведет совещание с правительством по "земским" программам
18:57
Орешкин прогнозирует значительное сокращение населения Китая
18:43
В Минцифры исключили вред для пользователей от запрета поиска экстремистских материалов
18:31
Число жертв падения самолета ВВС Бангладеш на здание школы достигло 31
18:14
Госдума приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
17:57
Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших мировых производителей пива
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения