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Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от нефти и газа из России
22 июля 2025 / 19:45
Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от нефти и газа из России
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Венгрия не допустит, чтобы администрация Европейского союза запрещала ей использовать нефть и газ из России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с послами стран сообщества в Будапеште.

"Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать войну на Украине, они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие. Вместе с тем они хотят запретить нам использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого, для нас наша страна на первом месте", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Некоторое время назад венгерское правительство заявило, что не поддержит подготовленный Еврокомиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.

Как сообщает агентство MTI, Сийярто также отверг предположения, что Венгрия, покупая у России нефть и газ, будет финансировать ее вооруженные силы. В связи с этим он обратил внимание европейских дипломатов на действия всех других стран Евросоюза, которые "в 2024 году импортировали рекордный объем российского сжиженного природного газа".

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