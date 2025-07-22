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Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
22 июля 2025 / 19:59
Президент РФ выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования супругу и сыну председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая скончалась во вторник на 72-м году жизни. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса", - следует из послания главы государства. Он отметил, что Подносова на протяжении всех лет трудилась с полной отдачей и показывала пример ответственного, преданного к делу человеку. Председатель ВС на своем посту твердо и последовательно отстаивала закон, честно служила своей стране и ее гражданам, указал президент.

Путин подчеркнул, что память о ней навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, друзей и коллег.

Подносова возглавила Верховный суд в апреле прошлого года после смерти Вячеслава Лебедева, став первой женщиной на этой должности.

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