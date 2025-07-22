Forsa: работой Мерца недовольны 64% опрошенных граждан ФРГ

Недовольство работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца выразили более 60% сограждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного соцслужбой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

Так, только 32% опрошенных немцев довольны работой Мерца, это на 3 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее. Вместе с тем 64% участников исследования выразили недовольство деятельностью главы германского кабмина (плюс 4 п. п.). Это самый высокий показатель с момента вступления Мерца в должность. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что еще месяц назад 49% респондентов отрицательно оценили работу канцлера. При этом особенно недовольны на востоке Германии - 74%. На западе страны таковых 62%.

Опрос проводился 15-18 июля среди 2 003 человек.