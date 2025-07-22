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Дудь заочно арестован по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
22 июля 2025 / 20:29
Дудь заочно арестован по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), которому инкриминируют уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена сроком на два месяца - с момента экстрадиции Дудя в РФ или его задержания на территории страны.

В правоохранительных органах уточнили, что блогер объявлен в международный розыск.

Дудь был внесен Минюстом в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года. Летом того же года его оштрафовали на 120 тыс. рублей по административной статье за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. 

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