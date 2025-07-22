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Макрон заверил, что Франция продолжит поддержку ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 20:44
Макрон заверил, что Франция продолжит поддержку ЮНЕСКО
© Ludovic Marin, Pool via AP/ТАСС

Франция будет продолжать поддержку ЮНЕСКО после того, как Соединенные Штаты в очередной раз приняли решение о выходе из этой организации. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

"Неизменная поддержка ЮНЕСКО, универсального защитника науки, океана, образования, культуры и всемирного наследия. Выход США из организации не ослабит нашей приверженности тем, кто возглавляет эту борьбу", - указал политик в соцсети X.

Ранее во вторник Белый дом информировал о том, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что организация якобы поддерживает инициативы, которые не отвечают американским интересам.

США выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве обоснования называлась "излишняя политизация" и "неразумное расходование" бюджета ЮНЕСКО. Вернулись США в организацию в 2003 году. В 2018 году Трамп в ходе первого срока повторно вышел из организации из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и антиизраильской предвзятостью". Возобновили членство в организации США в 2023 году.

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