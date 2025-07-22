Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом сказано в заявлении семьи одного из основателей рок-группы Black Sabbath.

"С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью", - следует из сообщения.

В начале февраля жена музыканта Шэрон Осборн рассказала газете The Sun, что вокалист Black Sabbath, страдающий болезнью Паркинсона, больше не может ходить, но сохранил голос.

6 июля рок-исполнитель дал прощальное выступление на футбольном стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Вместе с Осборном на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Сперва 76-летний Осборн, сидя на импровизированном троне, исполнил пять наиболее популярных композиций из своего сольного репертуара. Затем были сыграны классические хиты.

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий три американские премии "Грэмми", продал более 75 млн копий своих альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы. Позднее Осборн выпустил два сольных диска.

В 2020 году Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью. В 2023 году он объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья в связи с полученной еще в 2019 году травмой позвоночника. Всего за свою более чем полувековую карьеру Осборн дал свыше 2,5 тыс. концертов, в том числе в России.