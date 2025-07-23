Картаполов обосновал необходимость круглогодичного призыва

Переход к круглогодичному призыву в армию позволит упорядочить работу военных комиссариатов и избавит их от авральной нагрузки в традиционные призывные кампании. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РБК.

Он отметил, что новая модель призыва равномерно распределит нагрузку на военкоматы, а призывники смогут в течение года без спешки пройти медкомиссию, профессиональный отбор и другие процедуры.

"У военных комиссариатов не будет штурмовщины и авралов каждые полгода. Они будут спокойно работать в течение года", - указал Картаполов, обратив внимание, что количество призывников в последние годы примерно одинаковое, а численный состав вооруженных сил увеличивается за счет контрактников, поэтому большее количество людей призывать не будут.

Вместе с тем, по его словам, порядок отправки призывников в войска останется прежним - весной и осенью, согласно графику подготовки вооруженных сил.

Депутат пояснил, что нынешняя система, при которой призыв проводится дважды в год, морально устарела и не соответствует реалиям цифровой эпохи. Каждый раз требуется издание новых приказов и сопроводительных документов, которые, фактически, дублируют друг друга.

Во вторник Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму проект закона, подразумевающий возможность призывать на срочную службу в течение календарного года. В случае принятия инициативы и последующего подписания документа президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.