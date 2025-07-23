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Безопасность
В Волынской области потерпел крушение украинский истребитель Mirage 2000
23 июля 2025 / 10:32
© Getty Images/ТАСС
В Волынской области на западе Украины разбился украинский истребитель Mirage 2000. Об этом информировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).
"Вечером 22 июля в ходе выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - следует из сообщения ВС ВСУ в Telegram-канале. Уточняется, что пилоту удалось катапультироваться.
Как сообщают украинские СМИ, истребитель разбился на территории Волынской области на западе страны.
В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о передаче Украине нескольких истребителей Mirage 2000. Согласно данным СМИ, речь могла идти не более чем о шести машинах.
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