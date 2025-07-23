FT: Евросоюз готовится к жестким торговым переговорам с Китаем

Администрация Евросоюза готовится "к жестким переговорам" с председателем КНР Си Цзиньпином ввиду торговой напряженности и конфликта на Украине в ходе предстоящего саммита ЕС - КНР в Пекине. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в беседе с изданием отметила, что в сообществе обеспокоены избыточными промышленными мощностями Китая, торговым дисбалансом и "практикой экономического принуждения", доминированием КНР в производстве критически важных сырьевых товаров, химической продукции и потребительских беспилотников. По ее словам, "торговля и безопасность взаимосвязаны".

Вместе с тем FT обращает внимание, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в рамках "защиты торговых интересов" в отношении китайской продукции - это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

По мнению исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета профессора Ван Дуна, стороны, несмотря на противоречия, могут добиться прогресса по трем направлениям - обеспечению стабильных цепочек поставок, реформированию Всемирной торговой организации и борьбе с изменением климата.

Саммит ЕС - КНР намечен на 24 июля. В нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Цян, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.