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Политика
ТАСС: в составе российской делегации в Стамбуле 4 основных члена и 4 эксперта
23 июля 2025 / 10:59
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
Переговорная группа России в Стамбуле по-прежнему включает четырех основных членов делегации и четырех экспертов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.
"Состав делегации России прежний. В составе российской переговорной группы четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - указал собеседник агентства.
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