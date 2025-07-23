ТАСС: в составе российской делегации в Стамбуле 4 основных члена и 4 эксперта

Переговорная группа России в Стамбуле по-прежнему включает четырех основных членов делегации и четырех экспертов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

"Состав делегации России прежний. В составе российской переговорной группы четыре основных члена делегации и четыре эксперта", - указал собеседник агентства.