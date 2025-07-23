Российско-китайское партнерство в сфере ТЭК продолжает крепнуть

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Российско-китайская кооперация в топливно-энергетической сфере продолжает динамично развиваться — поставки российских нефти и газа в Поднебесную стабильно растут. В июле состоялись министерские и корпоративные встречи высокого уровня, в рамках которых предметно обсуждались аспекты отраслевого двустороннего взаимодействия.

Министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе июльского визита в Китай обсудил с главой Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи поставки нефти и газа в страну, а также развитие газотранспортной инфраструктуры. «Достигнуты договоренности о продвижении ряда совместных отраслевых инициатив и углублении координации на различных международных площадках», - говорится в сообщении Минэнерго РФ. Также Цивилев провел переговоры с руководителями китайских корпораций — нефтегазовой CNPC и инжиниринговой CEEC.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоулян 11 июля провели рабочую встречу в Пекине. Стороны дали высокую оценку ходу и перспективам стратегического партнерства «Газпрома» и CNPC.

Алексей Миллер в ходе встречи подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество с китайскими партнерами строится «на основе реалистичного представления о настоящем и будущем мирового энергетического рынка». И добавил: «Надежные традиционные источники энергии будут востребованы очень долгое время. Самый чистый и эффективный из них — природный газ. Уверен, что в ближайшие десятилетия природный газ внесет весомый вклад в достижение экологических и экономических целей Китая».

Российский газ с 2019 года стабильно поставляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири» («восточный» маршрут). 1 декабря 2024 года — на месяц раньше изначального срока — суточные поставки по газопроводу «Сила Сибири» были выведены на максимальный контрактный уровень. Планово-профилактические работы на газопроводе весной текущего года были впервые выполнены без остановки поставок газа.

Продолжается освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России. По графику реализуется проект «дальневосточного» маршрута (в рамках заключенного в феврале 2022 года долгосрочного Договора купли-продажи природного газа). В июне 2025 года «Газпром», CNPC и PipeChina подписали соглашения, которые регулируют взаимодействие в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури. Начало поставок запланировано на 2027 год. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности с «Силой Сибири» достигнет 48 млрд куб. м в год.

Особое внимание Алексей Миллер и Дай Хоулян уделили перспективным проектам поставок российского газа в Китай с учетом потребностей растущей китайской экономики. Речь, очевидно, велась о проекте «Сила Сибири 2», номинальная мощность которой — 50 млрд куб. м газа в год. Это большая стратегическая сделка, и согласовать ее не так просто. Поднебесная пока не стремится «турбировать» режим диалога с Москвой по проекту новой газомагистрали. И этому есть причины. Скажем, в текущем году Поднебесной фиксируется «достаточность» импорта трубопроводного газа. Что привело к сокращению закупок партий сжиженного природного газа (СПГ).

По данным Kpler, импорт СПГ в Китай, скорее всего, еще больше сократится восьмой месяц подряд в годовом исчислении, поскольку импортные поставки по трубопроводу уже создают излишек, а внутреннее производство стабильно растет. Импорт в июне, по прогнозам Kpler, отслеживающей данные о судоходстве, составит около 5 млн тонн. Это примерно на 17% ниже, чем годом ранее, по сравнению с традиционными объемами.

Кроме того, Китай сосредотачивается на неископаемой компоненте, тем самым диверсифицируя «топливный» портфель. Помимо того, что КНР — нынешний мировой лидер по вводу мощностей «зеленой» генерации. В этом контексте 21 июля стало известно об очередной амбициозной инициативе. Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном краю Тибетского нагорья общей мощностью 300 млрд киловатт-часов в год. Предполагаемая стоимость проекта составит не менее $170 млрд.

Начало реализации столь уникального по масштабу гидроэнергетического проекта было воспринято китайскими рынками как доказательство экономического стимулирования.

Плотина, состоящая из пяти каскадных гидроэлектростанций мощностью 300 млрд киловатт-часов электроэнергии в год (сопоставима с объемом электроэнергии, потребленной Великобританией в прошлом году), будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо. Участок реки имеет перепад высот 2000 метров на протяжении 50 км, что обеспечивает огромный гидроэнергетический потенциал.

Пекин заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и других районах Китая, не оказывая существенного влияния на водоснабжение ниже по течению или окружающую среду. Ввод плотины в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы.

Проект, курируемый недавно созданной госкомпанией China Yajiang Group, знаменует собой значительный рост госинвестиций, направленных на стимулирование экономического роста, поскольку текущие факторы демонстрируют признаки спада. «Если предположить, что строительство займёт 10 лет, прирост инвестиций/ВВП может достичь 120 млрд юаней ($16,7 млрд) за один год; причем реальные экономические выгоды могут превзойти эту цифру», — говорится в записке инвестгруппы Citi.

Стройка «большой плотины» может несколько скорректировать стратегические ориентиры потребления газа Поднебесной. Тем не менее, консенсус экспертных ожиданий по спросу на газ в КНР прежний — в долгосрочной перспективе он значительно вырастет. Скажем, по прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035–2040 гг. его потребление увеличится и достигнет 600—650 млрд кубометров. Поэтому стратегия Москвы, нацеленная на расширение трубопроводных поставок природного газа в КНР, выглядит обоснованной, а магистральный проект «Сила Сибири 2» сохраняет высокие шансы на успех.