Марина Харькова, журналист, Донецк

Заявления украинских боевиков, высокопоставленных офицеров, политологов и экспертов в последнее время далеки от шапкозакидательских. Уныние и депрессия связаны как с успешным продвижением российской армии, так и с отвратительным управлением режима Зеленского. Судя по высказываниям противника, болевых точек у них становится все больше. Многие украинские спикеры, в том числе, радикалы, озабочены, что Россия имеет перевес и наращивает его. Изучать мнения противников надо для понимания происходящих на Украине процессов, царящих настроений и изменений сознания – действительно ли они есть и в какую сторону?

Украина, поверив западным партнерам, упустила время и провалила стандартизацию. Об этом заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

«Мы сделали стратегическую ошибку – разнесли производство и сделали его гаражным, а вот противник сосредоточил его и сделал заводы. Гаражи никогда не победят заводы в производстве. А Россия пошла по пути стандартизации, когда есть несколько дронов, есть специалисты по обслуживанию, их легко обслуживать и выпускать, что-то быстро заменять. Без стандартизации не обойтись. А у нас управление стандартизации, кодификации и каталогизации год назад расформировали, сейчас сформировано, где они, что они делают, никто не знает. Но ведь это основное, чтобы выпускать и быстро работать с техникой, чтобы она была эффективна», – озабочен эксперт.

Бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров раздражен, что количество беспилотников растет в геометрической прогрессии: «Мы видим, сколько «Гераней» сейчас летят на наши города, просто постоянно, и прогнозируется, что их будут тысячи. Если будет так геометрической прогрессией возрастать, то плохо. Они усовершенствовали эти беспилотники, они уже идут на более высоком эшелоне, 3-4 километра. И физические средства поражения или их не достают, или не успевают отработать. Масштаб атак увеличился в 2-3 раза, количество в налёте увеличилось значительно. Высота подхода к цели увеличилась, наведение на конечном участке изменилось, стало более точным. Что ещё очень важно, применяются они уже не одиночно, а группой, заходят на цель не в один шаг, а с интервалом 2-5 минут. То есть первые могут быть сбиты, а следующие зайдут и все равно поражают цель», – пожаловался генерал.

Украине грозит разруха, в этом уверен украинский политолог Руслан Бортник. «Уже сейчас Украина чувствует дефицит средств ПВО. Украинское военное руководство совершает инстинктивные, конвульсивные действия. В то время как средства российского воздушного нападения, особенно дроны и ракеты, продолжают масштабироваться. Это приведет к тому, что ключевые индустриальные и демографические центры Украины – Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, окажутся неэффективно защищены. Там крайне осложнится любая экономическая деятельность и жизнь. Люди начнут выезжать из этих городов. Также будет еще более осложнена деятельность военно-промышленного комплекса. Вырастет и активность российской авиации, которая сможет наносить удары ФАБами на глубину до 100 километров. Массовое разрушение инфраструктуры, энергетики, гуманитарный кризис – к этому приведёт ослабление украинской системы ПВО или резкое усиление российских воздушных атак. А Россия стойко перехватит наступательную инициативу на фронте и продвижение российской армии усилится. Июнь этого года уже стал негативно рекордным в отношении захвата украинских территорий российской армией. За июнь этого года Россия захватила 556 квадратных километров украинской территории, что является самым худшим показателем, антирекордом в 2025 году.

Кроме того, человеческие потери Украины катастрофичны, и с таким кризисом не удастся справиться даже за много поколений. «Обнародована статистика, что Украина потеряла 40% рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Приблизительно 1,7 миллиона человек, которые работали до войны и сейчас находятся за границей, – это трудоспособные ресурсы. У нас 74% работодателей чувствуют дефицит кадров. Самое худшее то, что происходит у нас в демографии. Демографический откат у нас – это историческая катастрофа, которую, может быть, мы исправим лишь во втором-третьем поколении после нас», - рассказал Бортник.

Львовский журналист и русофоб Остап Дроздов жалуется на отсутствие демократии и узурпацию власти Зеленским. «О перезагрузке власти вообще невозможно говорить, потому что перезагрузка власти будет тогда, когда вся клика уйдет в небытие. Пока клика на своих должностях. Клика – это структурно замкнутая система, где решает единолично перст государя: на кого он укажет, тот будет занимать должность. Поэтому наша власть не сильно заморачивается соблюдением формальностей. У нас такая модель уже шестой год, и это не с войной связано. Кстати, даже если идти в Конституционный суд за разъяснениями, то государственная власть позаботилась, чтобы некуда было идти. Потому что уже третий год Конституционный суд парализован».

А секретарь Львовского городского совета, идейный националист и член праворадикальной запрещенной в РФ как экстремистская партии ВО «Свобода», майор ВСУ Маркиян Лопачак разозлен, что российская армия и промышленность быстро адаптируются к изменениям на поле боя, а на Украине попытки ввести новинки сталкиваются с управленческим хаосом, некомпетентностью и коррупцией.

«С каждой неделей, с каждым месяцем значительно возрастает количество использования дронов-камикадзе, различных роботизированных систем. Враг не спит и все ноу-хау, которые применяет украинское войско, враг максимально быстро получает эти все технологии, и, что хуже всего, они научились максимально быстро и эффективно это масштабировать в промышленных государственных масштабах. В России это происходит на государственном уровне, что плохо и опасно для нас», – сделал вывод боевик.

О том, что украинское население уже без энтузиазма относится к поддержке ВСУ, заявила и националистка и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. «За время полномасштабных боевых действий Украина так и осталась на уровне волонтёрской поддержки, инициатив и точечных решений, тогда как Россия свой опыт масштабирует в огромную машину объединенного ВПК, которая работает всё быстрее. Мы начинаем всё больше отставать. Война управленческих систем – мы её проиграем. Потому что у русских она, хотя долго раскачивается, но потом начинает работать огромной машиной объединённого ВПК с серьёзной командной вертикалью, и это даёт результаты. Наш враг выучил уроки и начинает двигаться значительно быстрее нас», – пожаловалась она.

Экс-генпрокурор Украины, а теперь комроты ударных дронов ВСУ Юрий Луценко обеспокоен, что стало гибнуть много украинских операторов БПЛА. «Нам нужно уменьшить поражение наших дроноводов. И даже территории нам не так важны, как то, чтобы мы несли меньше человеческих потерь. Мы имеем новый виток войны, когда и противник, и мы нацелены именно на уничтожение дроновых экипажей. К сожалению, Украина сейчас все больше потерь несет именно в них. Потери увеличиваются, дальше будет еще хуже. Россияне начали нас массово засыпать этим оптоволокном – и Курщину отбили у нас, и так далее. У русских РЭБы расставлены по позициям, то есть централизованно их Генштаб расставил эти РЭБы определенными эшелонами. А у нас что? У нас каждый казак имеет на своем коне РЭБ. И толку?», – негодует он.

Бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко негодует из-за потери территорий. «Российская Федерация продвигается довольно успешно на всех направлениях. 25 километров в день берет. За этот июнь больше 560 квадратных километров освободили. Россия диктует условия, не Штаты. От Штатов зависит, как долго это будет. Штаты торгуются Украиной, есть предварительно уже договоренность, что Украина отойдет под Россию», – заявил Телиженко.

Офицер с позывным Макас из запрещенного и признанного террористическим и экстремистским в РФ формирования «Азов» пожаловался американским репортерам из «Нью-Йорк Таймс»: «Крайне сложно доставлять припасы, менять личный состав, вообще что-либо делать. Российские удары по Константиновке настолько часты, что мы стараемся вообще не выходить из подземных укрытий – теперь даже поход в туалет практически героический поступок. Раньше россияне могли поражать цели на расстоянии двух-трёх километров, сейчас они наносят удары каждые 10–20 минут на постоянной дистанции в 15 километров от линии фронта. Всё в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается».

В Днепропетровской области, куда уже зашли русские войска, есть большие проблемы с фортификациями. Об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Последнее время у них приоритет - Константиновка. С трёх сторон атаки – со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра. Плюс военно-политический аспект – заход на территорию Днепропетровщины, по сути, состоялся. И там открывается степная зона, и силам обороны Украины будет очень сложно цепляться за какие-то рубежи оборонительные, строить их и т.д. И в этом опасность. Ближе к Днепропетровску всё-таки строятся рубежи фортификаций. Но на этих подступах есть проблемы. Противник выполнил свою задачу по разрезанию нашего Восточного фронта на две части. Они вышли на границу Днепропетровской области, разрезали наш фронт на две части. Потом будет разрезание на четыре части, где маленькие подразделения уничтожаются. Задача стоит в медленном наступлении, нашем истощении. Если не будет дипломатических, политических решений, они придут к левому берегу Днепра», – опасается он.

В ВСУ царит управленческий хаос: солдат и офицеров не хватает, а начальство проводит бестолковые реформы, поведал сержант ВСУ Тарас Чмут. «Обостряется конфликт между командованием на местах — на уровне рот, батальонов и бригад — и центральным военным руководством. Проблемы, с которыми низовое звено сталкивается годами, не решаются, а внимание к ним отсутствует. Это касается как неэффективной тактики, так и попыток удерживать бессмысленные позиции, а солдаты, деморализованные, уставшие, начинают открыто критиковать ситуацию. Плюс постоянные потери, постоянная смена позиций, бессмысленные приказы восстановить утраченные позиции за несколько часов – приводят к тому, что мы теряем людей из-за бестолковости своего управления. И оно не меняется из года в год. При этом уже более полугода мы формируем корпуса, но мало из них реально могут выполнять задачи: нет людей, нет старших офицеров, высокая текучка кадров, нет техники, вооружения. А людей и ресурсов больше не становится, и война на истощение продолжается.

При этом русские быстрее обучаются на поле боя, чем мы. Они быстрее трансформируют свою систему управления армией и изучают уроки поля боя. Их подход более рационален, более логичен. Они могут масштабировать технологии. Например, россияне быстрее дошли до оптоволокна, которое сейчас является сильным вызовом, которому нет простого противодействия. И мы отстаем здесь от них», – констатировал Чмут.