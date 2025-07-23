В России потребность в специалистах по БПЛА до 2030 года составит 35 тыс.

В России кадровая потребность в специалистах по управлению беспилотными летательными аппаратами составит около 35 тыс. человек в ближайшие пять лет. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В ближайшие пять лет кадровая потребность в специалистах по управлению беспилотниками составит около 35 тыс. человек. В ближайшие пять лет предстоит привлечь в профессию более 7,5 тыс. специалистов - необходимо на четверть увеличить количество специалистов по этой профессии. Это очень существенный прирост, именно поэтому оператор БПЛА стал одной из сменных номинаций всероссийского конкурса "Лучший по профессии", - привели его слова в пресс-службе Минтруда.

Лучший в стране специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем будет выбран в Калуге 24 - 25 июля. Здесь пройдет федеральный этап всероссийского конкурса "Лучший по профессии".

Конкурс проходит по 20 номинациям, 15 из которых - самые востребованные массовые профессии, еще четыре профессии - ротируемые, которые позволяют оперативно учитывать новые специальности, и одна специальная номинация создана для переобучившихся по рабочей профессии "Второй старт".

Победители конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей, и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения состоится в декабре в Москве.

Организатором конкурса "Лучший по профессии" выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.