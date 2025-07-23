В отношениях Москвы и Баку настал сложный период

Юрий Веселов, военный обозреватель

Отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов", - сказал представитель Кремля.

Кремль демонстрирует взвешенность, чего не скажешь о Баку.

Выступая накануне открывшегося 20 июля в Ханкенде (бывший город Степанакерт) III Шушинском Глобальном медиафоруме, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении «подать иск России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL» в декабре 2024 года в казахстанском городе Актау.

Азербайджанская сторона считает, что самолет был сбит средствами российской ПВО в районе Грозного, и требует признания вины, наказания виновных, выплаты компенсаций семьям пострадавших и возмещения убытков азербайджанской авиакомпании. По словам азербайджанского лидера, «ему известно, что случилось, и что российские официальные лица осведомлены об этом».

Вместе с тем Алиеву известно, что специалисты, расследовавшие причину катастрофы, на обнаружили на корпусе воздушного судна поражающих элементов от ракеты, якобы выпущенной ЗРПК «Панцирь».

Дальше – хуже. Отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов) о том, что Алиев может посоветовать украинцам, президент ответил: «Никогда не соглашаться на оккупацию». Возможно, он прежде всего подразумевал Нагорный Карабах. С другой стороны, Алиев отвечал на вопрос украинского пропагандиста и тогда под оккупантами он подразумевал русских.

Теперь уже можно не сомневаться в том, что для Баку русские и есть оккупанты, а Россия – агрессор. В ответ на задержания нескольких азербайджанцев-граждан России в Екатеринбурге и предъявления им обвинений в тяжких преступлениях в Баку были арестованы и избиты девять россиян. Двое журналистов были обвинены в мошенничестве, легализации преступных доходов, а восемь туристов в контрабанде наркотиков. Следующим шагом азербайджанцев стал запрет на участие в ежегодном музыкальном фестивале в Баку всех русских: исполнителей и даже ведущих.

Судя по последним заявлениям, Алиев не рассматривает Россию как посредника в мирных переговорах с Арменией. В этом вопросе он с Пашиняном полностью солидарен. И это, несмотря на то, что именно президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года добился прекращения войны в Нагорном Карабахе путем подписания трехстороннего соглашения.

Теперь же на роль главного миротворца Алиев рассчитывает на Дональда Трампа. «Мы очень благодарны президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения», - раскланялся в Ханкенде азербайджанский президент. «Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона», - пояснил Алиев.

По неподтвержденным сведениям, на состоявшихся недавно пятичасовых азербайджано-армянских переговорах в Абу-Даби Алиев и Пашинян достигли принципиальной договоренности о подписании мирного договора. Дело стало за необходимостью внесения изменений в конституцию Армении и решения вопроса о транспортном коридоре между Азербайджаном и Республикой Нахичевань (т.н. Зангезурским коридором). Его в составе автомобильной и железной дорог планируют передать под полный контроль и обслуживание американской частной компании.

Конституционные изменения касаются Нагорного Карабаха и отказа Еревана от любых территориальных претензий к Баку. В будущем тоже. Что касается коридора, то проходящая по нему железнодорожная ветка по армяно-российскому соглашению полностью принадлежит компании РЖД. Вряд ли Москва откажется от своих прав на эту дорогу.

Антироссийская риторика азербайджанских властей с каждым днем усиливается. Алиев угрожает отказом от участия в совместном российско-азербайджано-иранским проектом строительства транспортной магистрали «Север – Юг», по которому часть железнодорожного пути должна пройти по территории закавказской республики и выйти на границу Ирана.

Россия, несмотря на явные недружественные в свой адрес пропагандистские заявления и действия, занимает спокойную и взвешенную позицию в надежде «на достижение южным соседом благоразумия». По поводу намерения привлечения РФ к судебному разбирательству по авиакатастрофе, то Москва считает это законным правом Баку. Запуск в эксплуатацию Зангезурского коридора с привлечением американцев серьезно осложнит отношения Армении с Ираном и Россией, чреват утерей ее суверенитета над значительной частью территории Сюникского региона.

Что же до Азербайджана, то его финансово-политическая элита переживает зазнайство от успеха возвращением «в свои берега» Нагорного Карабаха, посулами США, Британии, Турции и Израиля превратить Республику в цветущий Эдем, обеспечить на века ее безопасность от «агрессивности русских». В Баку еще не доросли до понимания, что в основе всех посулах Запада кроется переформатирование азербайджанского общества на враждебное отношение к России и всему русскому. Следует признать, что первые проявления русофобии в Азербайджане отмечаются уже сейчас.

Москва располагает мощными средствами ответных, неприятных для Баку действий. Но пока не применяет их в полной мере, чтобы не доводить отношения до угрозы разрыва. Наверное, линией российского поворота может стать намерение Алиева дать согласие Эрдогану или тому же Трампу на размещение в Азербайджане турецких или американских войск. Разговоры (пока только разговоры) на данную тему идут. Как далеко они зайдут, покажет время.