Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 23 июля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,55%, до 2 841,16 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,55% - до 1 146,17 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,969 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 844,62 пункта (+0,67%), индекс РТС составлял 1 147,58 пункта (+0,67%). Курс китайской валюты незначительно замедлил рост, до 10,958 рубля (+1,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.