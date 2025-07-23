Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2025 / 13:47
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.0882
EUR
23/07
91.7782
Новости часа
Российские ВС освободили Варачино в Сумской области МИД КНР считает "неподобающим поведением" выход США из ЮНЕСКО
Москва
23 июля 2025 / 13:47
Котировки
USD
23/07
78.0882
0.0000
EUR
23/07
91.7782
0.0000
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
22 июля 2025 / 14:24
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
22 июля 2025 / 14:14
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
22 июля 2025 / 13:45
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
23 июля 2025 / 11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 23 июля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,55%, до 2 841,16 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,55% - до 1 146,17 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,969 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 844,62 пункта (+0,67%), индекс РТС составлял 1 147,58 пункта (+0,67%). Курс китайской валюты незначительно замедлил рост, до 10,958 рубля (+1,6 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.

Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Клевета Обамы в адрес России сойдет ему с рук
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
Политолог Зудин: предпосылок для Ялты 2.0 пока недостаточно
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
США окончательно выходят из ЮНЕСКО
НАТО - ключевая угроза
безопасности России
Сергей Шойгу
Все интервью
12:44
Российские ВС освободили Варачино в Сумской области
12:29
МИД КНР считает "неподобающим поведением" выход США из ЮНЕСКО
12:16
Цена золота впервые с 16 июня превысила $3 450 за тройскую унцию
11:58
Зеленский внес изменения в состав делегации Киева на переговорах с Москвой
11:45
Олимпийский комитет США запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях
11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:14
В России потребность в специалистах по БПЛА до 2030 года составит 35 тыс.
10:59
ТАСС: в составе российской делегации в Стамбуле 4 основных члена и 4 эксперта
10:43
FT: Евросоюз готовится к жестким торговым переговорам с Китаем
10:32
В Волынской области потерпел крушение украинский истребитель Mirage 2000
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения